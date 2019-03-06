Россиянка умерла в колонии после ночи с мужем-заключённым

Не исключается, что у неё было заболевание, а её состояние усугубилось из-за переживаний, связанных со встречей.

Тело 31-летней женщины было обнаружено утром 5 марта в комнате для длительных свиданий одной из исправительных колоний Бурятии, сообщает республиканское СУ СК РФ.

По предварительным данным, 4 марта женщина приехала к заключённому, с которым сожительствовала. Мужчина воспользовался своим правом на длительное свидание, которое должно было продолжаться трое суток.

Пару перевели в специальное здание и разместили в отдельной комнате. Заключённый и его сожительница давно не виделись и легли спать лишь под утро. Сразу после этого у посетительницы колонии начались судороги.

Заключённый позвал дежурного, который послал за врачом, однако женщина скончалась до прихода медика. Точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование.

Ранее Лайф писал, что в челябинской женской колонии из-за ротавируса умер трёхмесячный малыш.