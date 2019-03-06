Сноха Дудя сбежала от журналистов после суда об избиении супруга и свекрови

Ранее Юлия рассказала, что её муж Игорь, с которым она разводится, якобы выкрал их общего сына и позволял ей видеться с ребёнком "на тюремных условиях". В связи с этим она и предприняла попытку вернуть мальчика.

Сноха блогера Юрия Дудя сбежала от журналистов после заседания об избиении её мужа и свекрови. На кадрах видно, что Юлия закрыла лицо капюшоном и игнорирует вопросы обступивших её журналистов.

Напомним, ранее стало известно о том, что маму и брата Дудя — 39-летнего Игоря — избили около дома в Москве, но дело сначала "списали в утиль". Как выяснилось, Игорь находится в процессе развода с супругой, но пара не может поделить маленького сына. А в то утро 59-летний отец Юлии Геннадий А. решил помочь дочери забрать ребёнка.

Как писал Лайф, ранее сама Юлия рассказала, что супруг выкрал их сына и отвёз к своим родителям, а с начала осени ей было позволено встречаться с мальчиком "на тюремных условиях — в его присутствии, когда ему удобно".