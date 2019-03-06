Не золото и акции. Названа самая выгодная инвестиция для богатых людей

Неожиданно, но ей признаны редкие сорта виски, стоимость которых за год увеличилась на 40%.

Международная консалтинговая фирма Knight Frank поделилась ежегодным отчётом The Wealth Report с информацией о финансовых вложениях самых богатых людей мира. Оказалось, что самая выгодная инвестиция — редкие сорта виски (их стоимость за год увеличилась на 40%).

Эксперты считают, что рост цен на дорогой виски можно объяснить увеличивающимся спросом в Азии. Продажи алкогольного напитка в Сингапуре, Китае и Индии в 2018 году выросли на 24, 35 и 44 процента соответственно.

Самый дорогой виски — бутылка Macallan урожая 1926 года, которая была расписана вручную ирландским художником Майклом Диллоном. Бутылку этого алкоголя продали на аукционе Christieʼs почти за 1,6 миллиона долларов. Всего таких бутылок было выпущено 40 штук. На момент розлива выдержка виски составила 60 лет.