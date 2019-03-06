Грязное дело. Двух челябинцев осудили за подделку туалетной бумаги

Ущерб правообладателю от незаконной деятельности мужчин составил 2 миллиона 400 тысяч рублей.

В Челябинске суд приговорил к двум годам условно двоих местных жителей, которые открыли цех по производству контрафактной туалетной бумаги. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную прокуратуру.

В подпольном цехе производили бумагу, используя товарный знак "Туалетная бумага из Набережных Челнов", права на который принадлежат ЗАО работников "Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова".

Напомним, весной 2017 года правоохранители в ходе обыска изъяли 13 тысяч километров туалетной бумаги — почти 260 тысяч рулонов.

Ранее Лайф сообщал также, что в Волгограде сгорел огромный склад с туалетной бумагой.