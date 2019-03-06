Настоящий ниндзя. Московского офисного сотрудника атаковал кот, проломив потолок

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Настоящий ниндзя. Московского офисного сотрудника атаковал кот, проломив потолок

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Несмотря на то что хищник проник на территорию офиса нелегально, да ещё и натворил дел, его обогрели и накормили.

Серость офисных будней одной московской фирмы разбавил дерзкий кот. Животное атаковало одного ничего не подозревающего сотрудника с потолка. Видео внезапного нападения публикует телеграм-канал "Московские новости".

Месяц назад Лайф рассказывал о другом "внезапном" коте. Тогда животное неизвестно как оказалось на футбольном поле. Из-за него пришлось остановить футбольный матч Английской премьер-лиги между командами "Эвертон" и "Вулверхэмптон".

Если некоторым коты сваливаются на голову, другие люди готовы избавиться от своих животных, так житель Костромы сдаёт в аренду своего кота. Мужчина хочет получать 500 рублей в сутки, а взамен обещает лишь ненависть со стороны питомца ко всему живому.

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