Путин провёл встречу с президентом Южной Осетии

Руководитель республики сообщил российскому коллеге о выполнении подписанных в 2015 году соглашений.

Россия и Южная Осетия являются стратегическими партнёрами: Москва помогает республике в экономике и безопасности и намерена продолжить работу в данном направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Российский лидер выразил надежду, что приближающиеся парламентские выборы в Южной Осетии пройдут в соответствии с законами. Он сообщил, что РФ направит на них наблюдателей.

— Для Южной Осетии важно, что на традиционной уже основе встречаются руководители высшего уровня. Что касается общего состояния, то с удовлетворением могу отметить, что соглашения, которые были в 2015 году подписаны, выполняются, — сказал в свою очередь Бибилов.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Анатолия Бибилова состоялась 24 августа 2018 года в Москве, в преддверии десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии.