Роспотребнадзор нашёл кишечную палочку в сливочном масле с прилавков

Причинами появления опасной бактерии в продукте может быть неправильное хранение, производство и упаковка.

Специалисты Роспотребнадзора выявили повышенное содержание кишечной палочки в сливочном масле с прилавков магазинов, сообщает РИА "Новости". Эксперты проверили этот продукт от 15 производителей.

Лабораторную проверку прошли не все. Исследования выявили, что микробиологические показатели двух образцов не соответствуют требованиям безопасности. Опасные бактерии были найдены в традиционном сливочном масле 82,5% жирности марки "Рязанский агрокомбинат" и сладко-сливочном несолёном крестьянском масле "Экомилк".

Эксперты отметили, что повышенное содержание кишечной палочки может быть обусловлено не только неправильным процессом производства и упаковки, но и несоблюдением условий хранения продукта.

Ранее Лайф писал о масштабной проверке замороженных пельменей, в ходе которой "Роскачество" обнаружило в продуктах кишечную палочку, плесень, недопустимое содержание антибиотиков и повышенное содержание микроорганизмов.