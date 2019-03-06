Умерла культуролог и сценарист Майя Туровская. Она писала книги о Тарковском

По сценарию Туровской была снята в том числе кинолента Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм".

На 95-м году жизни умерла Майя Туровская. Она была кинокритиком, сценаристом, театроведом и культурологом. Об этом сообщила Любовь Аркус, режиссёр и главный редактор журнала "Сеанс".

Туровская среди прочего известна как автор книг об Андрее Тарковском и искусстве 1930-х годов. В частности, по её сценарию был снят фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм".

Майя Туровская родилась в 1924 году в Харькове. Она окончила филфак МГУ и ГИТИС. Работала в НИИ теории, истории кино (сейчас — НИИК).