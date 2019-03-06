"Папа года". Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской — видео

Молодой человек решил не раскошеливаться на билеты, а залез на обледенелую железнодорожную платформу со стороны путей. Нарушитель мог бы остаться и без внимания, если бы не одна деталь: он вёз детскую коляску. "Папа года" попал на видео на станции Обнинское в Калужской области.

Безбилетник прошёл вдоль путей, с трудом залез на платформу, а затем затащил наверх коляску. Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Однако зрелище пощекотало нервы очевидцам. Наблюдая за усилиями "папы года", девушка буквально молилась, чтобы в коляске не было младенца.

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