Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину для учений

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Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину для учений

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Пётр Порошенко. Фото: пресс-служба президента Украины

На территории страны должны пройти украинско-американские, украинско-румынские, украинско-британские, а также многонациональные учения.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о допуске на территорию страны в 2019 году иностранных военных для проведения совместных международных учений.

На сайте Верховной Рады Украины сказано, что подписанный закон был возвращён в парламент 6 марта.

Напомним, Пётр Порошенко в феврале попросил Раду о допуске иностранных военных на Украину для учений. Спустя несколько дней Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на территории страны.

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