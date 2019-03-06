Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину для учений

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о допуске на территорию страны в 2019 году иностранных военных для проведения совместных международных учений.
На сайте Верховной Рады Украины сказано, что подписанный закон был возвращён в парламент 6 марта.
Напомним, Пётр Порошенко в феврале попросил Раду о допуске иностранных военных на Украину для учений. Спустя несколько дней Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на территории страны.
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