Фронтмен Sex Pistols о солисте Prodigy: Его никто не любил, и это его разрушило

Фронтмен легендарного панк-коллектива Sex Pistols Джонни Роттен рассказал, что солист группы The Prodigy Кит Флинт был очень одинок в последнее время. Старого друга Флинта расспросил портал TMZ.
— Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило, — высказался Роттен перед премьерой документального сериала Punk.
Музыкант обратился к своим коллегам и попросил заботиться друг о друге, пригласил поговорить с ним в трудной ситуации.
Два дня назад Лайф сообщал, что солист The Prodigy покончил с собой. Тело Флинта было найдено в английском графстве Эссекс. За несколько дней перед тем как уйти из жизни музыкант расстался с супругой Маюми Каи.
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