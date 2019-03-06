Фронтмен Sex Pistols о солисте Prodigy: Его никто не любил, и это его разрушило

Джонни Роттен не отрицает, что на Кита Флинта могли повлиять и наркотики, однако он не думает, что они стали причиной трагедии.

Фронтмен легендарного панк-коллектива Sex Pistols Джонни Роттен рассказал, что солист группы The Prodigy Кит Флинт был очень одинок в последнее время. Старого друга Флинта расспросил портал TMZ.

— Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило, — высказался Роттен перед премьерой документального сериала Punk.

Музыкант обратился к своим коллегам и попросил заботиться друг о друге, пригласил поговорить с ним в трудной ситуации.

Два дня назад Лайф сообщал, что солист The Prodigy покончил с собой. Тело Флинта было найдено в английском графстве Эссекс. За несколько дней перед тем как уйти из жизни музыкант расстался с супругой Маюми Каи.