65-летний "алмазный" миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

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65-летний "алмазный" миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

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Фото: © Instagram/ehudaryelaniado

Правоохранителей смутил лишь тот факт, что вмешательство проводилось вечером после закрытия клиники.

Миллиардер Эхуд Ланиадо скончался в Париже во время операции по увеличению полового члена. Об этом сообщает Le Point.

По предварительным данным, у гражданина Израиля и Бельгии случилась остановка сердца, когда ему в пенис ввели некую субстанцию. Врач около часа пытался реанимировать пациента.

Отмечается, что для клиники, в которой проходила процедура, подобные операции — обычное дело. Единственное, что смутило полицейских: операцию проводили вечером, уже после закрытия клиники.

Ланиадо сколотил состояние на добыче алмазов в Анголе и Конго. Как отмечает The Mirror, в 2015 году миллиардер продал самый дорогой в мире на тот момент бриллиант "Голубая Луна". Редчайший камень ушёл с аукциона за 48,4 миллиона долларов. Его владелицей стала семилетняя китаянка. Столь царский подарок девочке сделал её отец — миллиардер Джозеф Лау.

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