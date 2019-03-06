Битва, а внутри — ребёнок. Драка семьи Юрия Дудя попала на видео

Ранее сноха рассказала, что супруг "удушающим взял сына за шею", пытаясь вырвать из её рук.

Массовая потасовка между мамой Юрия Дудя и его 39-летним братом Игорем с одной стороны и снохой семьи Юлей, её отцом Геннадием с другой попала на видео. В драке за ребёнка также принимала участие туча охранников. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал Mash.

Сначала два человека буквально перетягивают мальчика, а в какой-то момент он оказывается внутри толпы дерущихся.

Ранее сообщалось, что маму и брата Дудя избили около дома в Москве, но дело сначала "списали в утиль". Как выяснилось, Игорь находится в процессе развода с супругой, но пара не может поделить общего сына.

А в то утро 59-летний отец Юлии Геннадий А. решил помочь дочери забрать ребёнка. При этом стороны по-своему описывают те события. По версии Игоря, жена с тестем и охранниками его избили, пытаясь украсть сына. А по версии Юлии, супруг чуть не задушил ребёнка, вырывая из её рук.