Чайка заявил о политическом подтексте в деле арестованного в Греции Калинина

Такое опасение генпрокурор РФ высказал после встречи с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру.

В деле об аресте в Греции россиянина Евгения Калинина по запросу Украины есть политическая подоплёка. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, который отметил, что озвучил свои опасения в ходе беседы с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру.

— Мною были высказаны серьёзные опасения, что в основе лежит политическая составляющая, — приводит ТАСС слова Чайки.

Он также отметил, что представленные украинской стороной доказательства могут быть ложными. По словам российского генпрокурора, Калогиру в свою очередь обещал изучить вопрос самым внимательным образом.

Напомним, в начале марта стало известно, что в аэропорту Афин по запросу Украины задержан россиянин Евгений Калинин, имя которого ранее было занесено в базу "Миротворец". В настоящее время он находится в тюрьме в ожидании "запроса на экстрадицию" на Украину и опасается за свою жизнь.

Как ранее писал Лайф, российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что задержание Калинина подрывает многовековые отношения России и Греции.