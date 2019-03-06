Перепутал педали. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил срок за ДТП

Спортсмен "в панике" вместо тормоза нажал на газ и въехал в зад двигавшемуся впереди автомобилю.

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил условный срок за участие в автомобильной аварии. Спортсмен приговорён к 16 дням тюрьмы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 10 тысяч норвежских крон ($1,2 тысячи).

— Я въехал на круговое движение на довольно низкой скорости. Я не понял, что автомобиль передо мной затормозил. И в панике я нажал не на ту педаль. Вместо тормоза я нажал на газ и въехал в зад впереди идущей машине, — цитирует Клебо Nrk.

ДТП произошло 12 декабря 2018 года в городе Тронхейм. По вине Клебо один из ехавших впереди него автомобилей сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. В результате пострадал также 35-летний пассажир машины, в который въехал Клебо — у него были зафиксированы переломы.

Ранее Лайф писал, что сборная России стала второй в командном спринте на лыжном чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Всему виной Йоханнес Клебо — на одном из подъёмов он опередил Александра Большунова и принёс своей команде золото.