Netflix превратит "Сто лет одиночества" в сериал. Это первая экранизация романа

Исполнительными продюсерами будущего шоу на испанском языке выступят сыновья Габриэля Гарсиа Маркеса.

Компания Netflix купила права на роман "Сто лет одиночества" писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, обладателя Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщает Variety.

По книге будет снят сериал на испанском языке. Исполнительные продюсеры проекта — сыновья Маркеса. Какие-либо другие подробности Netflix пока не раскрывает.

Роман "Сто лет одиночества" — одно из самых популярных произведений магического реализма. Книгу перевели на 46 языков. Впервые её опубликовали в 1967 году, ранее экранизаций не было.