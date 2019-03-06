По словам Роджера Тейлора, с Майком Гроузом он познакомился ещё, когда оба ходили в школу.

Скончался первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз, который был участником британского рок-коллектива несколько месяцев в 1970 году. Об этом в своём микроблоге в "Инстаграме" сообщил участник группы Роджер Тейлор.

— Так грустно узнать о моём старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals в школьные годы, — написал Тейлор. — Он всегда звучал грандиозно.

Причина смерти музыканта неизвестна.

Напомним о другой утрате в мире музыки. 4 марта вокалист группы The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме. Музыкант покончил с собой. Из-за смерти музыканта коллектив принял решение об отмене всех концертов.