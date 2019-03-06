Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии

Кринеру дали двое суток на то, чтобы покинуть территорию латиноамериканской страны.

Венесуэла объявила персоной нон грата посла ФРГ. Об этом в "Твиттере" сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

— Правительство Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны, — сказано в заявлении.

Отмечается, что в Венесуэле считают неприемлемым, что иностранный дипломат выполняет на территории страны общественную роль, более близкую к роли политического лидера, согласившегося с заговорщической повесткой дня экстремистских секторов венесуэльской оппозиции.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Kriener, ante sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país. Comunicado: pic.twitter.com/qqo6FyKiM0 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 марта 2019 г.

На то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы, Кринеру дали 48 часов.

Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ФРГ подтвердила, что посла страны решили выслать из Венесуэлы.

Даниэль Кринер в понедельник, 4 марта, вместе с послами и дипломатами других европейских стран ездил в аэропорт, чтобы поддержать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны.

Напомним, в начале февраля ФРГ признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.