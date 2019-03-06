Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии

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Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии

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Фото: © Pixabay

Кринеру дали двое суток на то, чтобы покинуть территорию латиноамериканской страны.

Венесуэла объявила персоной нон грата посла ФРГ. Об этом в "Твиттере" сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса.

— Правительство Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны, — сказано в заявлении.

Отмечается, что в Венесуэле считают неприемлемым, что иностранный дипломат выполняет на территории страны общественную роль, более близкую к роли политического лидера, согласившегося с заговорщической повесткой дня экстремистских секторов венесуэльской оппозиции.

На то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы, Кринеру дали 48 часов.

Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ФРГ подтвердила, что посла страны решили выслать из Венесуэлы.

Даниэль Кринер в понедельник, 4 марта, вместе с послами и дипломатами других европейских стран ездил в аэропорт, чтобы поддержать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны.

Напомним, в начале февраля ФРГ признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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