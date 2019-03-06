Предполагаемой виновнице взрыва газа под Саратовом ужесточили статью

Выдвинутые ранее обвинения предусматривали наказание в виде лишения свободы до шести лет, новая статья уже грозит заключением на срок до десяти лет.

Следственные органы, которые расследуют причины взрыва в кафе предпринимательницы Марии Куприяновой под Саратовом, переквалифицировали дело на более тяжёлое. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное Следственное Управление СК РФ.

Женщине предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух лиц". Отмечается, что свою вину она признаёт.

Переквалификация обвинения связана с тем, что количество жертв инцидента увеличилось до двух.

О том, что в кафе в Саратовской области прогремел взрыв, Лайф рассказывал в январе. Оказалось, что инцидент произошёл из-за сломанного вентиля на баллоне с газом. Из посёлка Лысые горы пострадавших увезли в медучреждения Саратова. Пострадало 22 человека, двое скончались.