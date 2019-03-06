Минтранс не поддержал идею сделать регистрацию в аэропортах платной

По мнению представителя ведомства, возможностей для реализации этого нововведения на данный момент нет.

Министерство транспорта не поддержало предложение российской авиакомпании "Победа" ввести платную регистрацию в аэропортах России, сообщает РИА "Новости".

В ведомстве объяснили свой отказ тем, что сейчас нет достаточных нормативных оснований для реализации данного предложения.

Напомним, что сейчас авиаперевозчик обязан обеспечить бесплатную регистрацию пассажиров и оформление их багажа. "Победа" же предлагала оставить бесплатной только регистрацию через Интернет, а в аэропорту за это брать деньги.

Ранее Лайф писал о введении новых правил провоза ручной клади на рейсах российского лоукостера "Победа". Тогда авиакомпания сообщила, что уменьшила габариты для одного места ручной клади до 36х30х4 см.