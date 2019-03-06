Депутат назвал тунеядцами и алкашами тех, у кого пенсия 8000 рублей

Гасан Набиев заявил, что малоимущие сами виноваты в своих проблемах , ведь сами могли стать "нормальными".

Волгоградский депутат Гасан Набиев на внеочередном заседании областной Думы обвинил в проблемах малоимущих их самих.

— В советское время... когда было тунеядство, гоняли их — идите на работу! Когда алкоголизм был — идите на работу! — сказал он, добавив, что "нормально работавшие" тогда и получают нормально, а "тунеядцы и алкаши" получают по 8 тысяч рублей.

По мнению народного избранника, у тех, кто "работал нормально", пенсия не минималка — семь-восемь тысяч, а 16, 20 и даже 25 тысяч.

— Малоимущий — он сам малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком, — подчеркнул Набиев.

Ранее Лайф писал, что в Чите депутат призвала отрубать на ночь свет малоимущим. Позднее она оправдалась за идею, назвав её "сарказмом".