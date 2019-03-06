Порошенко намекнул на выход Украины из Договора о РСМД вслед за США

Лидер Незалежной считает, что действия Вашингтона снимают с Киева определённые обязательства, которых он придерживался.

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал шаги США в сторону разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намекнул, что его страна может последовать примеру партнёра. По его словам, решение Вашингтона выйти из соглашения является оправданным и отвечающим поддержанию безопасности в Европе и мире.

— Это побудит нас и наших союзников искать способы для надлежащего поддержания уровня безопасности. Отдельно хочу обратить внимание, что это и с Украины снимает определённые обязательства и ответственность, которых мы придерживались раньше. Выводы делайте сами, — сказал Порошенко во время заседания СНБО по реформированию "Укроборонпрома".

Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из ДРСМД ещё в октябре прошлого года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия Америки в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ соглашения.

Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. После распада Советского Союза практическое выполнение соглашения помимо России и Америки осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина.