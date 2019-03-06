Ипподром в Калифорнии закрыли после массовой гибели лошадей

Более двадцати животных получили смертельные травмы во время гонок и тренировок.

Ипподром "Санта Анита парк" в Калифорнии приостановил работу на неопределённый срок из-за гибели 21 лошади. Об этом объявлено на его официальном сайте.

Сообщается, что столько животных умерло с декабря 2018 года. Семь из них разбились во время скачек на грунтовой трассе, ещё девять — в ходе тренировок на грунте и пять — на газоне.

Особенно опечалила местных жителей гибель четырёхлетней кобылы по кличке Let's Light the Way (Осветим Путь) — она получила тяжелейшую травму на тренировочном пробеге, её пришлось усыпить.

Калифорнийцы устроили протесты, местный совет по скачкам выразил обеспокоенность по поводу безопасности.

Теперь основную трассу предстоит осмотреть. Тренер одной из лошадей считает, что гонки и тренировки стали опасными из-за погоды: на прошлой неделе из-за дождей ипподром пришлось закрывать на два дня.

Ранее Лайф рассказывал, как во Франции посетителей заведения разогнала буйная лошадь.