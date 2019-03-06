Чиновница, переложившая питание школьников на родителей, оказалась миллионершей

Беляева является владелицей земельного участка площадью 500 кв. метров и двух квартир.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, заявившая, что ответственность за питание детей в школах лежит на родителях, за 2017 год заработала порядка 1,4 млн рублей. Декларацию о доходах чиновницы изучил портал URA.RU.

В 2017 году госслужащая заработала 1,397 млн рублей. При этом её годовой доход практически не изменился. Беляева является владелицей земельного участка площадью 500 кв. метров и квартиры в 31,7 кв. метра. Кроме того, в пользовании у владимирской чиновницы есть ещё одна квартира площадью 31,1 кв. метра.

Ранее Беляева заявила, что "организация питания детей — это исключительно ответственность родителей". Она добавила, что мамы и папы должны покупать и привозить продукты, а руководство учебных заведений — лишь предоставлять место для их приготовления. После шквала критики в свой адрес и обвинений в отсутствии совести Беляева объяснилась за своё высказывание: "Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась".