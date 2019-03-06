Satisfaction по-уральски. В Перми студенты сняли эротическое видео к 8 Марта

Автор идеи ролика отметил, что всё разрослось и вышло в топ "слишком быстро" — все начали пересылать клип друг другу.

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета взорвали Сеть эротическим роликом, который сняли к 8 Марта для своих одногруппниц. В создании ролика участвовали пять человек — все были в кадре.

Так на снятых кадрах один из участников проекта предстаёт только в фартуке и томным голосом и со взглядом с поволокой говорит: "Я знаю, как ты устала. Поэтому вся работа по дому сегодня будет на мне". За этим следует, собственно, та самая работа, выполненная с сексуальным подтекстом.

Александр — автор идеи ролика — в интервью Лайфу рассказал, что в правке видео участвовал почти каждый. Он отметил, что к университету ролик не имеет отношения, по словам молодого человека, это может быть любой другой престижный вуз, не только ПГНИУ.

— Это был подарок на 8 Марта, так скажем, для поднятия настроения с утра, мы отправили девочкам, чтобы, когда они пришли уже на пары, были хорошие, и мы могли дополнительно подарить ещё физический, так сказать, подарок, — пояснил студент.

Александр уточнил, что физический подарок — это конфеты и сок. Ребята сделали для него "прикольную упаковку".

Пользователи стали сравнивать видео, записанное второкурсниками механико-математического факультета, с роликами из Satisfaction Сhallenge.

Напомним, курсанты Ульяновского училища сняли эротический клип на песню Satisfaction, после чего разгорелся скандал. Пародийными записями их, среди прочих, поддержали учащиеся сельскохозяйственного техникума села Рязаново, будущие спасатели и студентки волгоградского колледжа.