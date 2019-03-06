"Дюссельдорфский пациент". Вероятно, появился третий излечившийся от ВИЧ

Специалисты продолжают наблюдать ещё несколько людей, которым были сделаны трансплантации костного мозга.

На конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Сиэтле исследователи рассказали о пациенте из Дюссельдорфа, который, по всей вероятности, третьим в истории излечился от ВИЧ. Об этом сообщает New Scientist.

Пациент в Германии демонстрирует устойчивую ремиссию на протяжении трёх месяцев с момента отказа от антивирусных препаратов. Об этом рассказала вирусолог Аннемари Вэнсинг, сотрудница университетского медицинского центра в Утрехте, работавшая над этим случаем. Она отметила, что случай очень схож с двумя предыдущими — лечение было таким же.

Напомним, ранее стало известно о "лондонском пациенте", который стал вторым в истории человеком, полностью излечившимся от ВИЧ. Первое в истории излечение произошло 12 лет назад, в 2007 году, — тогда "берлинскому пациенту" была проведена трансплантация стволовых кроветворных клеток костного мозга.