Автор "Игры престолов" не знает, чем закончится финальный сезон сериала

Писатель также не может точно сказать, как будут отличаться будущие книги от культового шоу.

Писатель Джордж Мартин заявил, что он не читал сценарий заключительного сезона "Игры престолов". Вместе с этим он не может точно сказать, как будут отличаться будущие книги от сериала. Об этом сообщает EW.

По словам Мартина, он рад за всех, кто работал над адаптацией его книг. При этом писатель признался, что ожидает финала шоу со смешанными чувствами.

— Мы прошли невероятный путь. Почти вся эта дорога была прекрасной. Мне очень хотелось бы закончить книги раньше, чтобы шоу меня не перегнало. Изначально я не ожидал этого, — рассказал Мартин.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" стартует 14 апреля. Накануне был опубликован его финальный трейлер.