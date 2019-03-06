"Перестраховка и вынужденная мера". Эксперты объяснили рост накоплений россиян

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"Перестраховка и вынужденная мера". Эксперты объяснили рост накоплений россиян

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Большинство аналитиков считают, что собранные в прошлом году 3 триллиона рублей — отнюдь не признак роста благосостояния граждан.

Эксперты считают растущие сбережения россиян тревожной тенденцией, пишет News.ru. По их мнению, люди стараются больше вкладывать и копить из-за роста реальных доходов и инфляции.

— Эти цифры, похоже, иллюстрируют даже ещё более усилившуюся склонность россиян к сберегательной модели: хранить, накапливать, но по возможности беречь, не тратить деньги, — сказал шеф-аналитик группы компаний "ТелеТрейд" Пётр Пушкарёв.

Кроме того, специалисты отметили, что копят в основном состоятельные люди, и собранные триллионы рублей принадлежат по большей части им.

— Более обеспеченные в текущих непростых экономических условиях пытаются сберегать. Напротив, самые незащищённые слои наращивают кредитование, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Эксперты также назвали рост сбережений россиян способом перестраховки и выразили мнение, что на самом деле люди всё менее охотно доверяют свои деньги банкам.

Текущую поведенческую модель населения России вряд ли можно характеризовать как сберегательную или потребительскую, более уместным видится понятие "вынужденности" — подчеркнул главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович.

Как ранее писал Лайф, Росстат опубликовал данные о росте сбережений россиян в 2018 году: они накопили в общей сложности 3 триллиона рублей.

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