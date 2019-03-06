"Перестраховка и вынужденная мера". Эксперты объяснили рост накоплений россиян

Большинство аналитиков считают, что собранные в прошлом году 3 триллиона рублей — отнюдь не признак роста благосостояния граждан.

Эксперты считают растущие сбережения россиян тревожной тенденцией, пишет News.ru. По их мнению, люди стараются больше вкладывать и копить из-за роста реальных доходов и инфляции.

— Эти цифры, похоже, иллюстрируют даже ещё более усилившуюся склонность россиян к сберегательной модели: хранить, накапливать, но по возможности беречь, не тратить деньги, — сказал шеф-аналитик группы компаний "ТелеТрейд" Пётр Пушкарёв.

Кроме того, специалисты отметили, что копят в основном состоятельные люди, и собранные триллионы рублей принадлежат по большей части им.

— Более обеспеченные в текущих непростых экономических условиях пытаются сберегать. Напротив, самые незащищённые слои наращивают кредитование, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Эксперты также назвали рост сбережений россиян способом перестраховки и выразили мнение, что на самом деле люди всё менее охотно доверяют свои деньги банкам.

— Текущую поведенческую модель населения России вряд ли можно характеризовать как сберегательную или потребительскую, более уместным видится понятие "вынужденности" — подчеркнул главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович.

Как ранее писал Лайф, Росстат опубликовал данные о росте сбережений россиян в 2018 году: они накопили в общей сложности 3 триллиона рублей.