А из нашего окна... В Госдепе объяснили, зачем Пентагону картина с видом Москвы

Об этом Госдепартамент официально отчитался в документе на 64 страницах. Правда, Россия в нём упоминается лишь один раз.

Госдепартамент США опубликовал отчёт обо всех подарках, преподнесённых президенту Дональду Трампу и всем высокопоставленным должностным лицам Штатов в 2017 году, пишет ТАСС. В документе говорится и о презентах из Москвы.

В частности, сообщается, что с 2017 года в Пентагоне выставлена картина, на которой изображена часть Кремлёвской стены и собор Василия Блаженного. Её вместе с 16 медальонами с портретами российских военачальников подарил американскому генералу Джозефу Данфорду замминистра обороны РФ Валерий Герасимов.

В огромном списке подарков американским чиновникам также — портреты Трампа от лидера Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, парфюмерные изделия из Омана и даже элементы арматуры нефтяной скважины от Арабских Эмиратов.

Стоит упомянуть и о подарке от президента Украины Петра Порошенко — металлическая пластина с флагом США, украшенная "пулями с медным наконечником".

Но самыми дорогими оказались сувениры от главы КНР Си Цзиньпина — образец китайской каллиграфии, ваза, ручная роспись по стеклу и деревянная подставка: всё вместе, по оценкам США, стоит свыше 14 тысяч долларов.