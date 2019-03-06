Груда железа. В Подмосковье произошло смертельное ДТП с КамАЗом — видео

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Груда железа. В Подмосковье произошло смертельное ДТП с КамАЗом — видео

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Движение в районе аварии перекрыто, собралась большая пробка, правоохранители разворачивают поток в обратную сторону.

В Подмосковье сегодня вечером КамАЗ вылетел на встречку, протаранив несколько автомобилей, в результате чего, по предварительным данным, погиб минимум один человек и пострадали трое.

ЧП произошло на Дмитровском шоссе в районе деревни Сухарево городского округа Мытищи. Как рассказали Лайфу очевидцы, сотрудники МЧС на месте происшествия при помощи спецсредств доставали из одной из машин человека без признаков жизни.

Движение в районе ЧП перекрыто, собралась большая пробка, правоохранители разворачивают поток в обратную сторону. Скорая помощь не сразу смогла добраться до места аварии.

По словам одного из очевидцев, водитель большегруза мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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