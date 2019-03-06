Лавров заявил о праве РФ ответить, если США разместят запрещённые ДРСМД ракеты

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Лавров заявил о праве РФ ответить, если США разместят запрещённые ДРСМД ракеты

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Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

По словам главы российского МИД, Москва отреагирует, если Америка, "развязав себе руки", начнёт развёртывать подпадающие под договор вооружения.

Россия оставляет за собой право на ответ, если США, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, начнут размещать запрещённые договором ракеты в разных регионах мира, сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Президент (Владимир Путин — Прим. Лайфа) подчеркнул, что, если Штаты, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развёртывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, ...где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, чтобы в том же регионе появились и наши ракеты, — сказал он на пресс-конференции с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает выходить из Договора о РСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если РФ не вернётся к полному и проверяемому соблюдению договора в течение 6 месяцев", договор будет расторгнут.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США выйти из договора и тоже приостанавливает своё участие в нём. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений, затратную для Москвы. При этом Путин подчеркнул, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал больше не инициировать никаких переговоров по данной проблеме.

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