Минздрав РФ поддержал законопроект о создании вытрезвителей

За прошлый год в медорганизации доставили около 680 тысяч нетрезвых людей, нуждающихся в оказании помощи.

Министерство здравоохранения РФ поддерживает законопроект о создании вытрезвителей и готов принимать участие в дальнейшей проработке документа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы российского Минздрава Олега Салагая.

— Мы поддерживаем законопроект и готовы при необходимости участвовать в его доработке, — отметил Салагай. По его словам, за 2018 год в медицинские организации доставили около 680 тысяч нетрезвых людей, нуждающихся в оказании медпомощи.

С 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей нет. МВД, в ведении которого они были, лишилось соответствующих полномочий. В правительстве сейчас находится законопроект о возрождении вытрезвителей. Сейчас такие учреждения создаются по инициативе местных властей и финансируются из региональных бюджетов.

В Совете Федерации поддержали идею воссоздать в России систему вытрезвителей, но заявили о необходимости сделать их платными.

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