США снова продлили срок завершения сделок с "Группой ГАЗ"

США продлили сроки завершения контрактов с "Группой ГАЗ" до 6 июня 2019 года. Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.
Отмечается, что к этой же дате инвесторы должны будут избавиться от акций российской компании.
Напомним, в апреле 2018 года Вашингтон ввёл санкции против 24 россиян и 15 компаний, в том числе "Группы ГАЗ". Первоначально инвесторов обязали прекратить сотрудничество с ними 7 мая, но с тех пор момент прекращения сделок откладывали.
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