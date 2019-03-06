США снова продлили срок завершения сделок с "Группой ГАЗ"

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США снова продлили срок завершения сделок с "Группой ГАЗ"

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Министерство финансов США. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Агарышев

Теперь инвесторов обязали избавиться от всех активов российского холдинга не позднее 6 июня 2019 года. Дату переносили уже несколько раз.

США продлили сроки завершения контрактов с "Группой ГАЗ" до 6 июня 2019 года. Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами американского Министерства финансов.

Отмечается, что к этой же дате инвесторы должны будут избавиться от акций российской компании.

Напомним, в апреле 2018 года Вашингтон ввёл санкции против 24 россиян и 15 компаний, в том числе "Группы ГАЗ". Первоначально инвесторов обязали прекратить сотрудничество с ними 7 мая, но с тех пор момент прекращения сделок откладывали.

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