Захарова подтвердила задержание американцев в Новороссийске

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Захарова подтвердила задержание американцев в Новороссийске

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Мария Захарова. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Дипломат порекомендовала за конкретными данными обращаться в российские правоохранительные органы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила задержание нескольких американских граждан в Новороссийске.

— Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США, — сообщила ТАСС представитель дипведомства, порекомендовав за конкретными данными обращаться в российские правоохранительные органы.

Ранее в Церкви Иисуса Христа святых последних дней сообщили, что два американца были задержаны в новороссийской церкви мормонов. По данным американских СМИ, задержание произошло 1 марта.

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