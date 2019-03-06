Захарова подтвердила задержание американцев в Новороссийске

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила задержание нескольких американских граждан в Новороссийске.
— Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США, — сообщила ТАСС представитель дипведомства, порекомендовав за конкретными данными обращаться в российские правоохранительные органы.
Ранее в Церкви Иисуса Христа святых последних дней сообщили, что два американца были задержаны в новороссийской церкви мормонов. По данным американских СМИ, задержание произошло 1 марта.
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