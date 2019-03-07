Автовор заехал на другую машину, убегая от полиции — видео

Как следует из отчёта местной полиции, в районе 10 часов утра поступила информация об угоне в Риге автомобиля BMW X6

В столице Латвии произошло необычное ДТП, которому предшествовала погоня со стрельбой: в результате один автомобиль оказался на крыше другого, но при этом никто даже не пострадал.

Этому достаточно эпичному заезду предшествовала также и захватывающая история. Как следует из отчёта местной полиции, в районе 10 часов утра поступила информация об угоне в Риге автомобиля BMW X6. Вскоре он был обнаружен, но водитель не собирался возвращать чужую машину и пытался скрыться.

Ему было сделано несколько предупреждений, в том числе о применении служебного оружия, но преступник не отступал. В какой-то момент стражам порядка удалось заблокировать его автомобиль, но желание вора скрыться было так велико, что он задним ходом заехал фактически на крышу другого автомобиля, открыл дверь, начал убегать, но был пойман. Им оказался мужчина 1988 года рождения, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление.