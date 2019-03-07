Три самолёта-разведчика заметили у российских границ

Три разведывательных летательных аппарата зафиксировали у границ России 6 марта 2019 года, сообщил Plane Radar.
По данным мониторингового ресурса, рано утром беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk, принадлежащий США, вылетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия и направился к Украине.
Сначала он кружил над линией разграничения в Донбассе, а затем приблизился к российской территории — облетел Крым несколько раз.
Позже были замечены ещё два аппарата — британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint и самолёт ВВС Швеции GIV SP. Оба кружили недалеко от Калининградской области.
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