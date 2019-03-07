В Москве утвердили дизайн-проект станции БКЛ "Текстильщики"

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В Москве утвердили дизайн-проект станции БКЛ "Текстильщики"

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Интерьер станции оформлен в спокойных тонах и лаконичен, она будет отделана керамогранитом и камнем.

Архитектурный совет города Москвы одобрил архитектурно-художественный облик станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро, сообщил на заседании совета главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, слова которого приводит официальный портал Правительства Москвы.

В октябре 2018 года Архсовет Москвы направил проект станции "Текстильщики" БКЛ на доработку, поскольку счёл, что к нему стоит подойти более прагматично.

<p>Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы</p>

<p>Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы</p>

Станция похожа на ткацкий станок. Но по сравнению с предыдущей концепцией есть большой прогресс. Соглашаемся с этим вариантом

Сергей Кузнецов

Согласно концепции, станция отделана керамогранитом и камнем. Её интерьер оформлен в спокойных тонах и лаконичен. Также архитекторы предложили два варианта освещения.

<p>Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы</p>

<p>Фото: © Официальный портал мэра и правительства Москвы</p>

Заказчиком является АО "Мосинжпроект". Проектная организация — ОАО "Ленметрогипротранс".

Большую часть БКЛ метро планируется провести до конца 2021 года. До этого времени возведут более 57 км линий, 21 станцию метро и три электродепо. Новое кольцо соединит все радиальные ветки метро на расстоянии до 10 км от уже существующего кольца.

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