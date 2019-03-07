По программе реновации в Москве строят около 100 домов

Реновация касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

В Москве на сегодняшний день ведётся строительство 97 домов по программе реновации жилого комплекса, приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы слова главы Сергея Левкина.

На сегодняшний день в Москве введено в эксплуатацию 39 домов. Их общая площадь составляет 500 тысяч квадратных метров. В строительстве находится 97 домов площадью 1,2 миллиона квадратных метров Сергей Левкин

Он отметил, что в данный момент также проводится разработка документов на "стартовые" площадки, где разместятся новые дома.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5172 дома.

В Адресный перечень программы сейчас входит 318 "стартовых" площадок, на которых можно построить 4,6 миллиона квадратных метров жилья.