С 24 марта в центре Москвы изменится схема движения транспорта

Начиная с 24 марта текущего года на улице Большая Лубянка будет изменена схема движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД столицы.

— С 24 марта запретят правый поворот на проезд с ул. Большая Лубянка на Малую Лубянку через д. 20 с. 2, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера направлена в первую очередь на пешеходов и их безопасность, а водителям напомнили, что попасть на Малую Лубянку по-прежнему можно через Сретенский переулок, и попросили быть предельно внимательными.

Ранее Лайф сообщал, что ограничения на московских дорогах ожидают водителей при движении по Бесединскому мосту, а также на 69-м километре МКАД на пересечении с Волоколамским шоссе.