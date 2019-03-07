"Пока не восстановят свободу". США лишат виз 77 венесуэльцев

Под санкции попали в том числе чиновники правительства латиноамериканской страны.

Вашингтон намерен аннулировать 77 виз граждан Венесуэлы, сообщил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, ограничения введут в том числе в отношении чиновников правительства южноамериканской страны.

— Мы будем продолжать привлекать к ответственности режим Мадуро до тех пор, пока не будет восстановлена свобода, — подчеркнул он.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп продлил санкции против Каракаса, введённые почти четыре года назад.

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние между главой государства Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого активно поддерживают Штаты.