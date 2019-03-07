В Индиане школьный автобус влетел в мусоровоз, пострадало более 20 человек

Авария произошла примерно в 8 часов утра около Авроры, города в 30 милях (48 километрах) к западу от Цинциннати.

Школьный автобус столкнулся с мусоровозом в Индиане (США) в среду, в результате чего были серьёзно ранены водитель автобуса и один студент, а также пострадало ещё почти два десятка человек. Об этом сообщает 10tv.com со ссылкой на местные власти.

Авария произошла примерно в 8 часов утра около Авроры, города в 30 милях (48 километрах) к западу от Цинциннати. Как заявил телекомпании сержант полиции штата Стивен Уилс, 19 студентов и двое водителей пострадали в результате аварии.

Водитель мусоровоза находился вне машины во время ЧП, но также пострадал, поскольку его зацепило обломками. Подробностей о состоянии ученика, получившего наиболее серьёзные травмы, не приводится, он был госпитализирован. Водитель автобуса в тяжёлом состоянии.

Driver, Students Taken to Hospital After School Bus Crash: Twenty-one people, including 19 students, are taken to the hospital after the school bus collides with a garbage truck. One student is transported for severe injuries. https://t.co/lN62FBv84N pic.twitter.com/zcem1J92ZK — School Bus Fleet Mag (@SchoolBusFleet) 6 марта 2019 г.

Фото с места происшествия говорят о том, что автобус влетел в заднюю часть мусоровоза, стоявшего на обочине.