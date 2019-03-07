В Индиане школьный автобус влетел в мусоровоз, пострадало более 20 человек

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В Индиане школьный автобус влетел в мусоровоз, пострадало более 20 человек

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Авария произошла примерно в 8 часов утра около Авроры, города в 30 милях (48 километрах) к западу от Цинциннати.

Школьный автобус столкнулся с мусоровозом в Индиане (США) в среду, в результате чего были серьёзно ранены водитель автобуса и один студент, а также пострадало ещё почти два десятка человек. Об этом сообщает 10tv.com со ссылкой на местные власти.

<p>Фото: © AP Photos/Sgt. Stephen Wheeles</p>

Авария произошла примерно в 8 часов утра около Авроры, города в 30 милях (48 километрах) к западу от Цинциннати. Как заявил телекомпании сержант полиции штата Стивен Уилс, 19 студентов и двое водителей пострадали в результате аварии.

Водитель мусоровоза находился вне машины во время ЧП, но также пострадал, поскольку его зацепило обломками. Подробностей о состоянии ученика, получившего наиболее серьёзные травмы, не приводится, он был госпитализирован. Водитель автобуса в тяжёлом состоянии.

Фото с места происшествия говорят о том, что автобус влетел в заднюю часть мусоровоза, стоявшего на обочине.

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