Эрдоган заявил, что Турция может купить у России ещё и комплексы С-500

Турецкий президент Тайип Эрдоган, комментируя сделку на поставку российских зенитных комплексов С-400, заявил, что в будущем допускает и покупку более современных С-500.

— Мы завершили работу по С-400 и не откажемся от неё. Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнем совместное производство. Возможно, после С-400 мы займёмся С-500, — заявил он в эфире телеканала 24 TV.

При этом он отметил, что сделка состоится несмотря на давление, которое оказывает Вашингтон, предлагая вместо российского вооружения свои комплексы ПРО Patriot. В ответ на это турецкий лидер неоднократно заявлял, что его решение бесповоротно и сделка состоится. В июне прошлого года он даже предложил Владимиру Путину совместно производить С-500, однако о полученном ответе не рассказал.