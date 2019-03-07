Москалькова предложила реформировать психоневрологические интернаты

Омбудсмен считает, что росту гарантий прав в сфере установления инвалидности могла бы способствовать независимая экспертиза.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает нужным реформировать систему психоневрологических интернатов, сделав упор на развитие сопровождаемого проживания и трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом она сказала на 40-й сессии Совета ООН по правам человека.

Она напомнила, что одним из важных направлений деятельности является защита прав инвалидов, которые живут в стационарных учреждениях социального обслуживания.

— Рекомендуем органам государственной власти провести деинституционализацию системы ПНИ, развивать систему сопровождаемого проживания и трудоустройства, — пояснила Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что в прошлом году получила 317 обращений от лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее часто они обращались по вопросам установления группы инвалидности, изменения её причин, внесения изменений в личную программу реабилитации.

Полагаю, что росту гарантий прав в сфере установления инвалидности могла бы способствовать независимая медико-социальная экспертиза. Благодаря нашим действиям Минтрудом РФ утверждён план по улучшению системы такой экспертизы на период до 2020 года Татьяна Москалькова

— Сейчас мы боремся за то, чтобы инвалидов освобождали от наказания в виде заключения в связи с тяжёлой болезнью, — резюмировала уполномоченный по правам человека.