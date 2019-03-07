Посетителям национального парка в Италии запретили носить шлёпанцы

Местные горноспасательные отряды устали напоминать путешественникам, что в сланцах опасно гулять по скалистой местности.

В итальянском национальном парке Чинкве-Терре на побережье Лигурийского моря запретили туристам ходить в шлёпанцах, пишет Daily Mail. Нарушителям грозит штраф — от 3 до 170 тысяч рублей.

Сообщается, что новое правило ввели после жалоб спасателей: им приходится постоянно напоминать путешественникам, что опасно отправляться в скалистую местность в такой обуви и без запаса питьевой воды.

Директор нацпарка пообещал, что сначала туристов будут предупреждать о требовании отказаться от сланцев и только потом начнут наказывать. Размер штрафа будет зависеть от того, сколько усилий потребуется спасателям, чтобы выручить из беды нарушителя.