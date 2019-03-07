Порошенко заявил, что Украина может создавать мощные боевые ракеты

По его словам, именно ракетное вооружение станет фактором сдерживания "российского агрессора".

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе заседания СНБО заявил, что у Киева есть право создавать мощные ракетные комплексы, способные поражать цели на "большом расстоянии". Трансляцию заседания вёл телеканал "Прямой".

— Учитывая, что Будапештский меморандум блокируется Россией, а потому не действует, а членами НАТО мы пока не стали… Мы должны серьёзно задуматься над дополнительным укреплением оборонного потенциала нашего государства. Подчёркиваю наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы, — сказал Порошенко.

При этом он отметил, что украинская оборонная промышленность за последние пять лет пережила значительный подъём и совершила прорыв в строительстве ракет. В качестве доказательства он привёл систему залпового огня "Ольха", а также разрабатываемый комплекс крылатых ракет "Нептун".

По его словам, строительство ракетного вооружения на Украине станет стратегическим фактором сдерживания "российского агрессора" и предоставит украинским войскам новые возможности.

Стоит отметить, что украинские разработки последних лет, о которых любит поговорить Порошенко, например "новые" ракеты калибра 57 мм для ВВС Украины, очень сильно схожи с теми, что официально стояли на вооружении СССР ещё с конца 50-х годов.