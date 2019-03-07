Лучший — город на Неве. Названы самые популярные у туристов места на 8 Марта

В связи с Международным женским днём на этой неделе у россиян будет три выходных — 8, 9 и 10 числа.

Петербург стал самым популярным в рейтинге лучших городов для путешествий жителей России на предстоящие праздничные выходные. Эти данные по итогам интернет-опроса приводит агентство "Турстат".

За Петербург как самый лучший город для путешествий на 8 Марта отдали 22 процента голосов, за французскую столицу Париж — 18 процентов, за город-курорт Сочи — 10 процентов, за столицу Италии Рим — 9 процентов.

За столицу Казахстана Астану проголосовали 8 процентов респондентов, за Москву и Ярославль — по 6 процентов, за белорусский Минск и чешскую Прагу — по 5 процентов и за Ялту — 4 процента голосов.

В рейтинг лучших городов для поездок на Международный женский день также вошли Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Берлин (Германия), Казань (Россия) и Таллин (Эстония).

В связи с 8 Марта на этой неделе у россиян будет три выходных — 8, 9 и 10 числа.