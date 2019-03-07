Не платит алименты. В США взяли под стражу обвиняемого в педофилии рэпера

Американский певец Ар Келли (Роберт Сильвестр Келли) снова взят под стражу, теперь за неуплату алиментов бывшей жене. Об этом информирует CNN со ссылкой на шерифа округа Кук (штат Иллинойс).

Как сообщается, ещё 8 января 2009 года окружной суд распорядился, чтобы певец ежемесячно выплачивал бывшей супруге алименты в размере более 20,8 тысячи. Ар Келли не явился на то заседание суда и, видимо, проигнорировал вердикт. На февраль 2018 года артист задолжал бывшей жене алименты на сумму более 169 тысяч долларов.

Окружной суд обязал Ар Келли к 6 марта погасить задолженность. Теперь певцу нужно явиться в суд 13 марта. До этого срока он будет содержаться под стражей.

Ранее Ар Келли был обвинён в педофилии и заключён под стражу, но вышел под залог в миллион долларов.