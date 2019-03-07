Страшная находка. В Перу обнаружили останки более 140 принесённых в жертву детей

По данным археологов, это самое массовое из всех известных науке детских жертвоприношений.

Останки больше 140 мумифицированных тел детей нашли недалеко от города Чан-Чан в Перу, пишет PLoS One. Всех их принесли в жертву в ходе не изученного пока ритуала.

По мнению археологов, жертвоприношение совершили индейцы чиму в середине XV века нашей эры.

Изучив скелеты, учёные пришли к выводу, что детей специально выбирали и за ними старательно ухаживали. Различия в структуре ДНК говорят о том, что жертв привезли к месту церемонии со всей страны.

Кроме человеческих костей, рядом обнаружили останки двух сотен детёнышей лам.

Исследователи уверены, что это было жертвоприношение, поскольку заметили следы того, что лица всех детей были окрашены в красный цвет. Кроме того, им примерно одинаковым образом вскрывали грудную клетку.

Кроме того, тела были разложены особым образом в зависимости от возраста детей.

По одной из версий, так индейцы хотели умилостивить богов: в тех местах тогда произошло сразу несколько мощных наводнений.