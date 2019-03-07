Банка с водой спровоцировала пожар в квартире в Татарстане

Трёхлитровая банка с водой, оставленная хозяйкой на подоконнике, стала причиной пожара в одной из квартир города Набережные Челны. Об этом сообщает портал "Бизнес Online".

По информации журналистов, в этот день в городе была солнечная погода, а хозяйки квартиры не было дома. Искривлённое дно банки сработало как линза и сфокусировало лучи на чём-то легковоспламеняющемся, из-за чего и началось возгорание.

Пламя сильно повредило кухню и балкон, но обошлось без человеческих жертв. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.