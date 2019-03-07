Такая же, как в Лондоне. В университете Глазго обнаружили бомбу

Скотленд-Ярд подтвердил, что в Университете Глазго было обнаружено взрывное устройство малой мощности, и связал инцидент с аналогичными в Лондоне, сообщает РИА "Новости".

— Сотрудники контртеррористического подразделения столичной полиции Лондона, расследующие вчерашнюю доставку маленьких самодельных взрывных устройств по трём адресам в Лондоне, связали данные инциденты с обнаружением сегодня в Университете Глазго устройства такого же типа, — говорится в сообщении полиции, которое приводит агентство.

В правоохранительных органах отметили, что подозрительный пакет был получен учебным заведением 6 марта, после чего здание эвакуировали, а устройство взорвали. Никто не пострадал.

Хотя расследованием в Глазго руководит полиция Шотландии, столичная полиция Лондона тесно сотрудничает с коллегами, добавляет Скотленд-Ярд.

В сообщении отмечается, что расследование проводится по ряду направлений, одна из версий предполагает, что посылки с СВУ были привезены из Ирландии.

Напомним, ранее в Лондоне началось расследование по факту обнаружения трёх взрывных устройств рядом с транспортными узлами.